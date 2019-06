TMW - Lazio, accordo con Lazzari. Manca quello con la SPAL

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio avrebbe trovato l'accordo con Manuel Lazzari. L'esterno della SPAL è pronto a firmare un quinquennale con i biancocelesti a un 1,2 milioni a stagione. Rimane da trovare l'accordo fra i due club, cosa che ancora manca.

Le parole di Semplici inducono all'ottimismo I ferraresi chiedono 15 milioni di euro, ritenuti troppi da Lotito. Simone Inzaghi spera di avere il rinforzo entro l'inizio dell'inizio del raduno. C'è ottimismo per la fumata bianca, anche in virtù delle parole del tecnico Leonardo Semplici che ieri sera ha ammesso che il giocatore è ormai pronto al grande salto, dando ormai per scontata la sua partenza.