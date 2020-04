tmw Lazio, ag. Immobile: "Davanti a Mbappé e Cristiano Ronaldo, chi lo vuole parli con Lotito"

vedi letture

“Immobile e la squadra stavano facendo cose straordinarie. Spero che il campionato riprenda anche perché era competitivo. Per quanto riguarda Ciro, basta ricordare che parlano i numeri: è davanti a Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Mbappé”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’agente dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, Marco Sommella che sul futuro del suo assistito ha aggiunto: “La Lazio è diventata una realtà importantissima del calcio italiano. In passato Ciro ha fatto delle scelte e non ha mai anteposto l’aspetto economico. Ha sempre preferito andare dove si è sentito stimato, amato, apprezzato. Anche a costo di rimetterci. Se oggi è diventato quello che è diventato lo deve anche alla Lazio, squadra e società. Per quanto riguarda il mercato, chi lo vuole, eventualmente dovrà bussare alla porta di Lotito. E ovviamente - ha concluso Sommella - anche a quella di Ciro”.