tmw Lazio, Inzaghi sorride: anche Milinkovic-Savic torna a disposizione da stasera

Anche Sergej Milinkovic-Savic torna a disposizione di Inzaghi: il serbo, trovato positivo in patria durante il ritiro per gli impegni in Nations League, ha ricevuto l’ok per tornare in Italia e si è sottoposto ad un ulteriore tampone oggi, più la visita di idoneità. In serata parteciperà all’allenamento con i compagni a Formello e domenica sarà regolarmente a disposizione del tecnico contro l’Udinese.