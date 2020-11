tmw Lazio, l'audizione in Procura Federale del dott. Pulcini è stata rimandata: motivi di salute

L'audizione in Procura Federale del dottor Ivo Pulcini è stata rinviata. L'avvocato del medico della Lazio, Gentile, ha infatti chiesto e ottenuto il rinvio, per motivi di salute. Inoltre lo stesso avvocato non sarebbe comunque stato disponibile per oggi, a causa di impegni già fissati.