tmw Lazio, Marusic: "Giocheremo 15 finali. Con l'Inter per vincere"

L'esterno della Lazio, Adam Marusic, ha parlato a margine dell’evento “La Lazio nelle scuole”, oggi in programma all’Istituto Comprensivo via Volsinio. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Contro l'Inter sarà una partita molto importante. Giocheremo per vincere come sempre, di fronte ai nostri tifosi".

Siete consapevoli di essere una squadra da Scudetto?

"Scendiamo in campo come sempre. Sappiamo di avere una grande possibilità, tutte le partite saranno come una finale per noi".

Sarà un vantaggio avere solo il campionato?

"Abbiamo un punto in meno rispetto a Juve e Inter, vogliamo continuare così e il nostro obiettivo resta la Champions League, poi vedremo cosa succederà".

Con l'infortunio di Lulic potrebbe giocare a sinistra?

"Sì, ci ho già giocato. Non so quando tornerà il capitano, se dovrò giocare a sinistra non ci saranno problemi".

A Parma è tornato titolare. Che sensazioni ha avuto?

"Sono stato infortunato per quasi tre mesi, adesso mi sento molto meglio, fisicamente sto bene e devo continuare a lavorare".

L'arrivo di Lazzari in estate le ha dato nuove motivazioni?

"Sì, tante. Manuel è molto forte".

Con un successo contro l'Inter sarebbe impossibile nascondersi per la volata Scudetto?

"Abbiamo ancora 15 partite e saranno tutte finali. Tutte le gare valgono tre punti, giocheremo contro l'Inter come contro tutte le altre".