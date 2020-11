tmw Lazio, niente Nazionale per Immobile. La ASL non lo libera

La ASL del Lazio non libera Ciro Immobile per la Nazionale. Il centravanti non potrà quindi raggiungere i compagni a Reggio Emilia per affrontare domani la Polonia, con Mancini (o Evani?) che non potrà utilizzarlo nella sfida contro la Polonia. Il giocatore ha appreso da poco la notizia, dovuta al gene N (ballerino negli ultimi tamponi): nonostante che gli ultimi due tamponi siano negativi, Immobile non farà parte del gruppo azzurro.