TMW - Lazio, visite mediche per Karo: andrà alla Salernitana

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Andreas Karo è arrivato alla clinica Paideia di Roma per le visite mediche con la Lazio. Il difensore, come deciso da Lotito, verrà poi girato alla Salernitana in prestito, ma intanto sta svolgendo i test fisici con i biancocelesti. Di seguito foto e video di TuttoMercatoWeb.com.