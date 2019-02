Fonte: Dall'inviato a Siviglia

Nessun allenamento al Sánchez-Pizjuán, solamente un semplice walk around per i giocatori della Lazio sul campo del Siviglia. Alla vigilia della sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, i biancocelesti hanno infatti testato il terreno di gioco poco prima delle conferenze stampa di rito dopo essersi allenati questa mattina a Roma. Presenti Milinkovic-Savic e Parolo, assente Luis Alberto. Queste le immagini realizzati da TMW: