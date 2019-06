Fonte: Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce prova lo sprint per Afriyie Acquah, centrocampista ghanese in uscita dall'Empoli dopo la retrocessione in Serie B dei toscani: stando a quanto da noi raccolto è l'ex Parma e Torino il primo obiettivo per la linea mediana giallorossa, mentre il connazionale Yussif Raman Chibsah, del Frosinone, in questo momento sembra in seconda fila. Acquah, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, sarebbe l'innesto di fisicità che Liverani ha messo in cima alle priorità dopo la promozione in Serie A.