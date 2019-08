© foto di Stefano Di Bella

Il Lecce scende in campo per Choupo Moting. L’attaccante del PSG diventa obiettivo concreto per il reparto avanzato. Dopo l’apertura del club francese alla cessione, arriva l’offerta del Lecce al calciatore che arriverebbe a titolo definitivo considerato il solo anno di contratto con il PSG: contratto annuale con opzione per altri due anni in caso di salvezza. Adesso è attesa la risposta del giocatore, che a Parigi percepisce un ingaggio alto e si lavora per trovare una soluzione. In uscita Costa Ferreira monitorato sempre da Teramo, Spezia e Trapani. Saraniti piace a Monopoli, Palermo e Vis Pesaro. Mentre si cerca una sistemazione per Cosenza. Lavori in corso. Il Lecce si muove e aspetta la risposta di Choupo Moting...