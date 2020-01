Fonte: Dall'inviato Dennis Magrì

L’attaccante del Lecce Marco Mancosu ha commentato così in zona mista il pareggio arrivato contro l’Inter proprio grazie a un suo gol: “Non fa niente se fallisci una volta, l’importante è che ci riprovi e che non pensi troppo all’errore. Oggi è stata la dimostrazione lampante di questa cosa e sono contentissimo che sia andata così. Sono contento perché tirava una brutta aria al Lecce, c’era un po’ di disfattismo, poco entusiasmo e secondo me questo non deve mai mancare. Stiamo facendo grossissimi sforzi per tenere questa squadra in Serie A. Questo risultato è giusto, sono contento di come la squadra abbia reagito perché è un punto strameritato. Io ho segnato alla Juve ed è una cosa che ancora non ho metabolizzato, ora ho segnato anche all’Inter ed è incredibile”.