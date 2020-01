Giornata importante per il futuro di Alessandro Deiola, centrocampista classe '95. Dopo aver trovato l'accordo col Cagliari sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro, oggi il Lecce proverà a trovare un accordo col calciatore per ciò che concerne l'ingaggio: c'è grande ottimismo anche perché la squadra giallorossa - che in questo mercato di riparazione vuole acquistare due nuovi centrocampisti - vorrebbe chiudere in tempi rapidi.

Ma Sticchi Damiani e Meluso contano di chiudere l'accordo in queste ore anche per battere una diretta concorrente per la salvezza: si tratta del Brescia, altro club interessato al centrocampista del Cagliari.