TMW - Lecce, si allontana Yilmaz. Dell’Orco-Goldaniga anche senza Babacar

© foto di Stefano Di Bella

Lecce a lavoro sul mercato. Il ds Meluso si muove, in entrata ed in uscita. Tramonta quasi definitivamente la pista che porta a Burak Yilmaz. L’attaccante del Besiktas ha subìto un infortunio, motivo per cui il Lecce ha deciso di valutare altre piste. Babacar riflette sulla destinazione salentina, il club quindi pensa anche ad altre situazioni. Una pausa di riflessione, quella del calciatore del Sassuolo, che non dovrebbe compromettere l’arrivo di Dell’Orco e Goldaniga a Lecce. In uscita Saraniti, su cui è forte il Catanzaro. Costa Ferreira è vicino più al Teramo che al Trapani, mentre Megelaitis e Dubickas sono nel mirino del Bisceglie. Tra entrate e uscite, si accende (ancora) il mercato del Lecce...