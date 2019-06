TMW - Lecce, Zahovic il colpo per festeggiare la A: costa 3 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato del Lecce: la società salentina sta cercando rinforzi per la Serie A e il grande colpo potrebbe essere Luka Zahovic. Cinque volte campione di Slovenia, due capocannoniere, nato in portogallo ma già parte della massima nazionale slovena dove ha fatto tutta la trafila sin dall'Under 16, è il grande obiettivo della dirigenza salentina.

3 milioni per il cartellino Un giocatore che gioca in Nazionale ma che ha fatto anche la Champions, Zahovic. Uno che ai salentini potrebbe costare circa 3 milioni di euro, ovvero quanto vuole il Maribor: la cifra potrebbe essere raggiunta coi bonus dai pugliesi, con la dirigenza che potrebbe volare presto in Slovenia per chiudere.