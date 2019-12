Fonte: dall'invitato Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il procuratore Davide Lippi ha parlato a margine del Gran Galà dell'AIC che si tiene a Milano parlando del futuro di Matteo Politano e stoppando le voci su un suo addio all'Inter: “Politano sta vivendo bene questo momento, è guarito, è stato convocato e non vede l’ora di dare il suo contributo alla causa. Ha fatto una grande stagione lo scorso anno e la farà anche quest’anno e non vede l’ora di aiutare la squadra. Mercato? Al momento non c’è alcun interesse, è contento di stare all’Inter, concentrato sull’obiettivo e vuole vincere lo Scudetto con i nerazzurri”.

Chiellini può tornare per l’Europeo?

“Certamente, poi quando passerà lo chiederete a lui. Sono ottimista”.

Che futuro si prospetta per Caprari?

“Caprari è stato usato un po' poco e faremo delle valutazioni con la Sampdoria, vedremo più avanti. Ora la Sampdoria sta vivendo un momento difficile e lui è concentrato sul fare bene con il nuovo allenatore. Fra un mese vedremo che discorsi aprire”.