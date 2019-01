© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono due club di Serie A che nelle ultime settimane si sono concretamente interessati a Loris Benito, terzino in scadenza dello Young Boys, in vista della prossima estate quando sarà libero da vincoli contrattuali. Si tratta del Parma e del Bologna, col laterale classe '92 che in questo momento fa sapere di preferire il club di Saputo ai ducali.