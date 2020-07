tmw Magnanelli: "Lasciare il Sassuolo nelle competizioni europee sarebbe il massimo"

Presente stamani in occasione della conferenza stampa di presentazione delle attività per il centenario del Sassuolo - presso il Mapei Football Center - il capitano neroverde Francesco Magnanelli ha parlato così ai cronisti presenti: "Sono tra i più grandi a livello di militanza e per me oggi diventa una giornata particolare. Sono legato a questa squadra, alla famiglia Squinzi. Sono stato allenato da grandi allenatori, ho la fortuna di essere allenato ora da un grande allenatore. Certe cose non sono mai cambiate. La società ha investito ma quella della progettualità, della familiarità, di fare un passo alla volta. La società ha fatto sempre un passo alla volta e ha dimostrato che con coraggio e idee si possono conseguire risultati incredibili. Tra poco lascerò e lasciarla nelle competizioni europee sarebbe il massimo".