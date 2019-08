© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'arrivo alla Continassa, nel primo pomeriggio di oggi, ha sancito ufficiosamente l'interruzione della trattativa tra Mario Mandzukic e il Manchester United. Permanenza garantita, adesso? Non proprio. Perché per la Juventus il pupillo di Massimiliano Allegri resta un possibile partente. Un giocatore con le valigie in mano e la destinazione, adesso, potrebbe essere di nuovo la Germania. Il Borussia Dortmund, club in cerca di un centravanti, è infatti sempre sulle tracce dell'ariete croato. E Mandzukic torna di nuovo nel mirino della Bundesliga...