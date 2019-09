TMW - Mariella Scirea: "Juve non ancora al top ma presto ci arriverà"

Fonte: dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Mariella Scirea, presente all'anteprima dell'esposizione dedicata a Gaetano Scirea allo Juventus Museum, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Le persone che lo hanno seguito quando giocava alla Juventus lo ricordano perfettamente, in questi gioni ho ricevuto tanti messaggi da persone che volevano testimoniare il loro pensiero. In molti, di oggi, avrebbero bisogno di guardare al passato con il calcio che poteva dare degli esempi migliori. Per tanti anni ho fatto la presidente del centro di coordinamento di alcuni club, in molti hanno

Cosa pensa della Juventus di oggi?

"Mi piace, mi fido molto dei dirigenti e sono sempre d'accordo con loro. Non siamo ancora al top ma vinciamo già, quando lo saremo non ce ne sarà più per nessuno".

Come si arriva al top?

"I nuovi hanno necessità di integrarsi in questa nuova squadra, con il passare del tempo tutto andrà meglio".