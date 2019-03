TMW - Marotta: "Spero che Icardi torni presto in gruppo. Non è punizione"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta è intervenuto telefonicamente durante le premiazioni del Trofeo Maestrelli a Montecatini. Queste le sue dichiarazioni: "Il calcio è diventato sempre più complesso, spesso le cose facili diventano difficili e sono rimasto a Milano perché c'erano questioni societarie da risolvere. Mi dispiace non esserci".

Sul derby: "Per me è la terza tipologia di derby che vivo, dopo Genova e Torino. Il primo è qualcosa di unico, per atmosfera e coreografie. Quello di ieri è stato emozionante, una partita incerta che abbiamo rischiato di pareggiare. Si è conclusa con una grande felicità al fischio finale, è stata una vittoria particolare perché venivamo da un momenti delicato e la bella prestazione ci dà entusiasmo per il futuro".

Su Icardi: "Spero che la situazione si possa ricomporre. Noi siamo una famiglia e i genitori devono prendere delle decisioni per il bene dei figli. Ma non sono punizioni, servono per far crescere e far diventare migliori i ragazzi. Così va interpretato il nostro provvedimento, spero si possa ricomporre la frattura quanto prima, perché Icardi è un bravo ragazzo, che ha dato molto all'Inter e potrà dare ancora tanto. Ora è alle prese con il problema al ginocchio, speriamo lo risolva il prima possibile e che torni in gruppo dopo la cura riabilitativa".