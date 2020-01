Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

A margine della presentazione dell'album Panini 2019/20, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha brevemente fatto il punto sulle strategie di mercato del club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato: "In questo momento le voci sono tante, si potrebbero fare diversi nomi. Sicuramente siamo operativi, lavoriamo costantemente. A livello generale, quello che non succede mattina, succederà stasera. È giusto fare qualcosa perché per l'Inter questo è un momento importante. Vidal? È uno degli obiettivi. Le cose più importanti a gennaio si concludono alla fine. Per migliorare la nostra rosa servirà centrare obiettivi importanti che, in quanto tali, ci faranno incontrare delle difficoltà".