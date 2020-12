tmw Masip: "Ronaldo, Fenomeno anche da presidente. Ma non vuole mai allenarsi con noi"

vedi letture

Quanto è cresciuto il Valladolid dall'arrivo nel 2018 di Ronaldo Nazario? "Tantissimo. La presenza di Ronaldo si è subito fatta notare in diversi aspetti del nostro club. Lo stadio è stato rinnovato, tutte le strutture sono state migliorate così come si è alzata la qualità dei nostri viaggi... Il suo arrivo ha portato entusiasmo, investimenti di mercato per rinforzare sempre di più la rosa e un progetto entusiasmante. Possiamo dirlo: Ronaldo è il 'Fenomeno' anche come presidente". Tra i tanti temi dell'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com dal portiere ex Barcellona Jordi Masip, oggi leader del Valladolid, c'è anche il nuovo ruolo di Ronaldo Nazario, presidente-patron (col 51% delle azioni) dei Pucelanos. Un nuovo incarico in cui il campione brasiliano si sta confermando, anno dopo anno, un vero Fenomeno. Non più in campo, ma stavolta dietro alle scrivanie.

Avete avuto modo di sfidarlo in allenamento?

"Ancora no, ma magari presto riusciremo a convincerlo a rimettersi gli scarpini ai piedi e fare una sessione di rigori con noi (ride, ndr)".

Alle 10.45 l'intervista integrale a Masip su TMW!