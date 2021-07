Le aperture spagnole - Simeone rinnova con l'Atletico fino al 2024. Barça tranquillo per Messi

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 9 luglio 2021.

Marca

"La leggenda continua, Simeone 2024"

El Cholo ha rinnovato ancora il suo contratto con l'Atletico Madrid per altri due anni. Raggiungerà le 13 stagioni in panchina con i Colchoneros alla fine del suo mandato.

As

"Sergio Ramos: 'Sono qui per vincere tutto'"

Il Paris Saint-Germain ufficializza l'ingaggio di Sergio Ramos fino al 2023. Il club lo presenta come 'un diamante'. "È una sfida", dice il centrale spagnolo che ha giocato per 16 anni con il Real Madrid.

Sport

"Laporta e Koeman in coro: 'Siamo tranquilli con Messi'"

Joan Laporta e Koeman sono convinti che la stella argentina rinnoverà con il Barcellona e guiderà il progetto tecnico. Il presidente e l'allenatore si sono incontrati di nuovo dopo le vacanze e hanno parlato della pianificazione del nuovo Barcellona.

Mundo Deportivo

"Casting del portiere"

Il Barcellona segue il mercato prima della possibile uscita di Neto e del fatto che Ter Stegen non ci sarà all'inizio. I blaugrana sono alla ricerca di portieri solidi ed esperti: Masip e Aitor Fernandez sono nella lista del futuro.