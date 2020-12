tmw Messi supera Pelè, l'ex compagno Masip: "Il migliore in assoluto e il più difficile da sfidare"

vedi letture

Intervistato da TMW pochi giorni dopo la sconfitta patita contro il Barcellona, il portiere del Valladolid Jordi Masip ha speso parole al miele per il suo ex compagno di squadra Lionel Messi, fresco di primato assoluto in termini di gol con la maglia di un'unica squadra (superato Pelé): "Il Barça è sempre il Barça, sono convinto che nonostante tutto lotterà fino alla fine per vincere tutto. Koeman allena grandi calciatori e soprattutto allena un certo Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo dal mio punto di vista".

Chi è stato l'attaccante più difficile da affrontare finora?

"Mi ripeto: Lionel Messi. LaLiga è piena di grandi attaccanti, altrimenti non sarebbe il miglior campionato del mondo... Ma nessuno ha la stessa abilità di Leo nel risolvere una partita da un momento dall'altro".

Lo ha visto bene anche nella sconfitta casalinga di questa settimana.

"Per battere una squadra come il Barça serve che noi siamo nella nostra miglior giornata e che loro invece non lo siano. Abbiamo perso 3-0 e proprio Messi ha segnato il terzo gol, raggiungendo il record dei record in termini di reti con la maglia di un unico club (644, ndr). Ora però pensiamo alla prossima gara col Cadiz".