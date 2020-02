Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Lucas Biglia, ospite oggi dell'iniziativa della Lega Serie A "Junior Tim Cup", ha parlato così della vita da calciatore e non solo: "Essere qui è bello, la vita non è il calcio ma è fuori dal calcio. Siamo persone normali e ritrovare bambini che ci guardano cosi è speciale. Europei? Tifo Italia, è una delle nazionali che mi piace di più, è un paese che ha grandi calciatori. Momento più bello della carriera? Tanti momenti, arrivare in Italia e a Milano, in una delle città più bella al mondo, ma aver giocare una finale dei Mondiali è il ricordo più importante che mi porterò per sempre. Come hai iniziato a calcio? A 4 anni, mi portava mio fratello più grande, per me lui era un esempio e lo seguivo", le parole del centrocampista del Milan raccolte dall'inviato di TMW.