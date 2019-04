TMW - Milan, contatto nei giorni scorsi con Sarri. Piace Emery

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta contro la Lazio può essere quella sottile linea rossa che Gennaro Gattuso non avrebbe dovuto varcare. La dirigenza rossonera ha deciso che dall'anno prossimo, anche in caso di arrivo al quarto posto, ci sarà un altro tecnico. I nomi si sprecano ma, negli ultimi giorni, c'è stato un contatto con Maurizio Sarri, anche abbastanza intenso. Troppi nodi da sciogliere, però Sarri potrebbe essere una buona scelta per rifondare e sperare di avere quel gioco offensivo che attualmente latita.

CONTE, EMERY E GASPERINI - Gazidis vorrebbe un nome internazionale, Sarri andrebbe bene ma va convinto. Il nome dell'ex Arsenal sarebbe Unai Emery, sconfitto ieri sera dal Wolverhampton e in bilico se non dovesse arrivare in Champions League, oppure vincere la seconda coppa. Va da sé che Conte rimanga un obiettivo, ma vuole un triennale da 10 milioni di euro (quasi il doppio rispetto a Sarri), mentre c'è una corrente che spinge Gasperini, per un progetto tecnico ad ampio raggio: nome forse giusto, ma con meno nomea.