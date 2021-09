tmw Milan, domani esami strumentali per Bakayoko. Problemi alla gamba sinistra

Ritorno in rossonero molto sfortunato per Tiemoue Bakayoko, che entrato nella ripresa è stato costretto ad uscire qualche minuto dopo per un fastidio fisico. Stando a quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb per il giocatore si tratta di un problema alla gamba sinistra, previsti esami strumentali nella giornata di domani.