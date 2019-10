TMW - Milan e Juventus a Spagna-Germania Under 21: i dettagli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una gara ricchissima di campioni e talenti. Un 1-1 che ha visto sugli spalti del Nuevo Arcangel di Cordoba numerosi osservatori per la gara tra Spagna e Germania Under 21. Juventus e Milan erano presenti alla sfida tra le due rappresentative nazionali: i rossoneri avrebbero visionato da vicino Dani Olmo della Dinamo Zagabria, giocatore da lungo tempo nel mirino del club. In campo tanti giocatori di rilievo, da Ferran Torres a Fran Beltran, da Jorge Cuenca a Marc Cucurella da una parte, da Johannes Eggestein a Niklas Dorsch dall'altra.