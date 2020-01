Fonte: dagli inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic è tornato: il calciatore svedese ha infatti firmato, pochi minuti fa, il suo contratto con il Milan. Lo svedese, ora diretto a Milanello, si è legato ad uno dei club più importanti della sua carriera con un contratto di sei mesi, rinnovabile per ulteriori dodici a determinate condizioni: per il suo ritorno in rossonero, Ibra ha scelto la maglia numero 21.