TMW - Milan, incontro con gli intermediari di Lovren

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi il Milan incontrerà gli intermediari di Dejan Lovren, difensore in uscita dal Liverpool. I Reds potrebbero decidere per un addio, al di là della scadenza della finestra trasferimenti, intorno ai 15 milioni di euro. I rossoneri sono alla ricerca di uno stopper - con Musacchio in uscita - ma il problema è l'ingaggio percepito attualmente: 4,5 milioni annuali, mentre la proposta sarebbe poco oltre i 3. Possibile un triennale con opzione per un quarto anno. Sul giocatore c'è anche la Roma.