TMW - Milan-Leonardo, addio. Brasile offre fino al 2022, contatto Al Thani

© foto di Federico Gaetano

Leonardo è oramai prossimo all'addio al Milan. Si aprono quindi tre scenari per il dirigente, che ha sul tavolo un'offerta dalla nazionale brasiliana, con un contratto triennale fino al 30 giugno del 2022: in caso di fumata bianca diventerà il coordinatore tecnico delle Nazionali. Nella notte di sabato c'è stato un contatto con Al Thani, emiro del Qatar, per tornare al Paris Saint Germain come direttore tecnico, ma non è da escludere la terza ipotesi, cioè un anno sabbatico dopo l'addio al rossonero.