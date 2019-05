Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'evento DAZN di questa mattina a Milano, Paolo Maldini ha avuto modo di rispondere brevemente ai cronisti presenti anche in merito al proprio futuro al Milan: "A breve darò la mia risposta a Gazidis. Non so dire con precisione le tempistiche, ma penso che la risposta arriverà entro questa settimana. Bisogna vedere tutto, ma le cose vanno raccontate bene. Offerta allettante? Sì. I tifosi mi aspettano? Sì, e io sono qui".