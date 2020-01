Fonte: Simone Bernabei

L'ex portiere di SPAL, Sampdoria e Fiorentina Emiliano Viviano è il primo nome per la porta del Milan nel caso in cui partisse Pepe Reina: lo spagnolo ha una offerta importante dall'Aston Villa e i rossoneri sarebbero disposti a lasciarlo partire, a patto di trovare un'alternativa affidabile a Donnarumma. L'ex estense, ora svincolato dopo la fine dell'avventura allo Sporting Lisbona, lo sarebbe.

Situazione Reina - Stamane l'agente di Pepe Reina ha incontrato il Milan nella sede del club rossonero. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il nodo per il passaggio del portiere all'Aston Villa è legato proprio al sostituto. Tra lo spagnolo e gli inglesi infatti c'è già l'accordo e l'estremo difensore spinge per andare in Premier League.