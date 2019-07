TMW - Milan, rinnovo fino al 2023 per Bellodi poi prestito al Crotone

Fonte: Antonio Vitiello

Luca Ariatti, procuratore tra gli altri del difensore della Primavera del Milan Gabriele Bellodi, si trova in questo momento in sede, e l'immagine lo testimonia, per parlare del futuro del giovane classe 2000. I rossoneri gli rinnoveranno il contratto fino al giugno del 2023 per poi girarlo in prestito al Crotone che da giorni lo segue con grande interesse.