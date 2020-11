tmw Milan, riposo precauzionale per Bennacer e infiammazione al ginocchio per Castillejo

Ismael Bennacer non è stato convocato per la sfida odierna con la Fiorentina. Il centrocampista ex Empoli, come raccolto da TMW, godrà infatti di un riposo precauzionale per via del suo affaticamento muscolare già raccontatovi ieri. Out anche l'esterno spagnolo Samu Castillejo: per lui leggera infiammazione al ginocchio sinistro.