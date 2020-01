Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

E' finito pochi istanti fa il summit tra Suso e il Milan. L'esterno spagnolo ha incontrato la dirigenza per fare il punto sul futuro e per l'addio ai rossoneri. Bocche cucite, Suso è uscito dalla sede in auto senza fermarsi coi cronisti presenti.