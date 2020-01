TMW - Ministro Spadafora: "Razzismo, i club non aspettino i casi più gravi"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Marchetti

Raggiunto a margine dell'evento contro il razzismo organizzato dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha commentato l'iniziativa: "Da quando mi sono insediato l'ho sempre detto. Non possiamo parlarne solo quando ci sono i cori, ma dobbiamo mettere in atto strumenti concreti. Sto lavorando col presidente Gravina per mettere in atto nuove tecnologie, anche forzando un po' le società. Poi resta il tema culturale: la percezione che si deve avere è che non si può tollerare un clima in cui sembrino cose scontate o di folklore. Per me, è un punto fermo. Tanto più se a essere coinvolto è il valore che esprime una giornata come quella della Memoria".

Quali saranno queste misure concrete?

"Il presidente FIGC, Gravina, ha avuto un'ottima idea, su cui ci siamo confrontati anche con i loro tecnici. Stiamo arrivando a un'intesa su queste nuove misure, vogliamo comunicarle quando saremo sicuri di poter presentare una misura applicabile. Sono novità tecnologiche, mai utilizzate nel nostro Paese. Soprattutto, faremo un'azione, per quanto possibile, per invitare in maniera molto forte tutte le società a utilizzare queste tecnologie e a metterle a disposizione delle forze di polizia".

Le società ritiene che non facciano abbastanza?

"Lo fanno soprattutto quando avvengono gravi episodi di cronaca. Io mi aspetto un impegno anche quando non avviene un fatto di cronaca, credo che lo sport possa fare molto di più, deve esprimere dei valori".