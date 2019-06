TMW - Murgia tra SPAL e Lazio: "Futuro? Non ci penso, prima l'Europeo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia Under 21, il centrocampista Alessandro Murgia (ultima stagione alla SPAL in prestito dalla Lazio) ha risposto anche ad alcune domande sul proprio futuro: "Quanto mi è servito giocare alla Spal per questo torneo? Tantissimo. Una scelta che feci per me e per l'obiettivo Under 21. È stata la mia prima esperienza lontano da casa ed è stata molto importante anche per la mia persona. Sono contento del mio percorso e della mia crescita. Mi sento bene mentalmente e fisicamente".

Cosa pensi di fare per il tuo futuro?

"Ora non ci penso, sono concentrato sull'Europeo. Ci penseranno società e procuratore per valutare quello che sarà meglio per me".

