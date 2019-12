© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sofyan Amrabat a un passo dal Napoli. "Ho letto che è quasi fatta", ha detto il centrocampista che l'Hellas Verona negli scorsi giorni e così sarà. Dopo Natale infatti gli azzurri e gli scaligeri definiranno tutto: nelle casse del Verona andranno 15 milioni di euro più 1 di bonus. Prima, a gennaio, la società di Maurizio Setti riscatterà Amrabat dal Bruges per 3 milioni e mezzo di euro. Poi la cessione del calciatore per uno stipendio da poco meno di 2 milioni di euro per 4 anni con il Napoli. Il centrocampista, però, lascerà Verona solo in estate.