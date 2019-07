TMW - Napoli, accordo totale per Elmas: sarà in Italia entro martedì

Fonte: Marco Conterio

© foto di Dimitri Conti

Sciolti gli ultimi dettagli: Elif Elmas sarà un giocatore del Napoli. Una cessione da record per il Fenerbahce, la più alta della storia del club. L’accordo tra le parti, come raccolto da TMW, è finalmente totale dopo lunghe trattative. Già domani potrebbero esserci così dettagli sull'arrivo del talentoso centrocampista macedone, atteso in Italia entro martedì per le visite mediche a Roma e poi la successiva firma sul contratto coi partenopei.