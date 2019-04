TMW - Napoli, da Insigne a Lozano, Hysaj, Grimaldo e Trippier: il punto

Con la stagione (quasi) in archivio, è già tempo di mercato per il Napoli. E di bilanci. Di casi già aperti, su tutti quello relativo a Lorenzo Insigne: Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsene ma la sensazione è che in caso di offerta pesante potrebbe partire. La richiesta è fissata: 80 milioni di euro e Insigne può lasciare Napoli anche se, al momento, non sono arrivate offerte concrete. Sondaggi, manifestazioni d'interesse, sì, tramite l'agente Mino Raiola, ma nessuna proposta ufficiale. Intanto il ds Cristiano Giuntoli e Maurizio Micheli si stanno muovendo: sempre con Raiola, il nome caldo è quello di Hirving Lozano del PSV Eindhoven. Un affare possibile, il messicano andrebbe a prendere i 3.5-4 milioni all'anno che adesso percepisce Dries Mertens che è dato in uscita a Napoli. Tra le altre ipotesi vagliate c'è stata negli scorsi giorni quella di Dusan Tadic dell'Ajax, affare intrigante ma che per una questione di costi non è andato in porto. Poi gli altri ruoli: in uscita ci sono Elseid Hysaj e forse Mario Rui. Il Napoli sta cercando due terzini, sulla destra Kieran Trippier piace, l'ipotesi di scambio con Amadou Diawara con il Tottenham era una possibilità ma non sembra adesso così calda. Dall'altra parte Alejandro Grimaldo del Benfica è il candidato più caldo. In mediana, infine, Giuntoli sta cercando due profili, non titolari, uno d'esperienza e uno giovane, da alternare ad Allan e Fabian, lasciando Piotr Zielinski sulla sinistra.