Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuove sirene cinesi per Marek Hamsik, ma oltre all'intenzione di non privarsene di De Laurentiis, ci sarebbe anche la ferma intenzione del capitano azzurro di non interrompere la sua avventura a Napoli a metà stagione. Nonostante il mercato cinese sia aperto fino al 28 febbraio, lo slovacco ha fatto sapere di voler chiudere la stagione al Napoli e poi valutare eventuali offerte in estate, a un anno dalla scadenza del contratto.