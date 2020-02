TMW - Nedved: "Non si accetta di perdere contro la Juventus"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha commentato così in zona mista il match vinto contro la Fiorentina, al quale sono seguite tantissime polemiche legate all’arbitraggio: “Non capisco tutte queste polemiche, la Juventus ha giocato molto bene ma devo dire che anche la Fiorentina ha fatto una bella partita. Credo però che la vittoria della Juve sia meritata alla fine, abbiamo fatto tre gol e abbiamo cercato la vittoria, trovandola meritatamente”.

Commisso ci è andato già pesante.

“io credo che si stia esagerando, queste polemiche non fanno bene al calcio. Bisogna stare più tranquilli perché è controproducente fare queste uscite. Si dicono queste cose soprattutto quando gioca la Juventus e questo mi dispiace molto. Ultimamente non si accetta una sconfitta contro la Juve e questo secondo me non fa bene al calcio italiano”.

VAR promossa a pieni voti?

“Per me è uno strumento che aiuta l’arbitro perché il calcio è diventato molto veloce. Il primo rigore per esempio era impossibile da vedere a velocità reale, l’arbitro è andato a rivedere e ha dato il rigore”.

Il secondo rigore lo ha rivisto?

“L’ho rivisto, ma è l’arbitro che decide e bisogna accettare le sue decisioni. Il problema è che non si accetta”.