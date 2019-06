© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'addio a sorpresa con Rafa Benitez, arrivato con un duro comunicato dei Magpies sul mancato accordo sul rinnovo con l'allenatore spagnolo, il Newcastle United studia l'erede. Lo fa in tempi brevi, perché le contendenti sono di fatto a posto, e perché c'è da ripianificare un mercato estivo già iniziato. Nella shortlist c'è anche Gennaro Gattuso, un nome del quale la dirigenza sta discutendo in queste ore: l'allenatore, secondo quanto verificato, non è ancora stato direttamente contattato ma è uno dei nomi che piacciono di più per qualità e stile di gioco. In testa alle preferenze della società ci sarebbe però Garry Monk, reduce dall'esperienza al Birmingham City.