TMW News - Gasp resta alla Dea. Conte-Inter: si avvicina la firma

La notizia del giorno arriva sicuramente da casa Atalanta. Gian Piero Gasperini sarà infatti il tecnico della Dea anche nella prossima stagione: decisivi i due colloqui con Percassi e le rassicurazioni che la società ha dato al tecnico sia sul mercato in uscita che su quello in entrata. Secondo 'no' ricevuto dalla Roma dunque, dopo quello relativo di Antonio Conte e adesso i giallorossi pensano a Marco Giampaolo, Roberto De Zerbi o una pista estera. Intanto l'ex commissario tecnico è pronto a firmare con l'Inter, poi inizierà il mercato nerazzurro. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.