TMW News - La guerra tra Icardi e l'Inter. Darmian, il ritorno

C'è il caso Icardi al centro del TMW News di oggi, 31 agosto 2019. Un vicenda destinata ad andare per le lunghe, ben oltre questa finestra di calciomercato, e che potrebbe spostarsi dinanzi al Collegio Arbitrale. C'è poi il ritorno in Italia di Matteo Darmian, nuovo terzino del Parma, e la presentazione del derby di Roma. In studio l'ex terzino Aldo Firicano, nel tg anche l'intervista all'ex dg Pino Vitale. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.