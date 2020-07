tmwnews La Juve e la competitività in Champions. E l’Atalanta fa paura a tutti

La Juve in chiave Champions e i difetti da eliminare per poter essere competitiva. Se ne parla nel corso del TMW News sottolineando come, dopo aver praticamente vinto lo scudetto servirà un ulteriore scatto in avanti. Ci sarà tra gli altri l'intervento di Beppe Sannino con cui si parlerà dei bianconeri ma anche della super Atalanta e del caso Chiesa ieri protagonista di un gesto polemico dopo il pari della Fiorentina. In collegamento ci sarà anche Furio Zara, firma del Corriere dello Sport e autore Rai

