tmwnews La Lazio chiama, la Juve risponde. Mercato nel vivo: Napoli su Oshimen

vedi letture

La lotta Scudetto, il calciomercato e non solo al centro del TMW News di oggi, 1° luglio 2020. Nella giornata di ieri botta e risposta tra Lazio e Juventus, rispettivamente vittoriose contro Torino e Genoa. Poi tutte le ultime trattative, tra Oshimen a Napoli per fare il punto con Gattuso e De Laurentiis e il via libera - ma solo fino ai primi di agosto - del Manchester United per la proroga dei prestiti di Alexis Sanchez e Chris Smalling. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.