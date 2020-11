tmw news La Lazio non molla. E ora sfida la Juventus

Spazio alla Lazio nel corso del TMW News. I biancocelesti reduci dal pari con lo Zenit si apprestano ad affrontare la Juve che ha battuto il Ferencvaros in Champions. In collegamento ci sarà l'ex laziale Ernesto Calisti. Si parla anche della sfida in programma domani tra Sassuolo e Udinese e poi con Alberto Faccini in collegamento si ricorda la figura di Nils Liedholm, il Barone che si è spento tredici anni fa.

