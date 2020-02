TMW News - Milan, ora è già futuro. De Zerbi, quante pretendenti

vedi letture

tmwnews Milan, ora è già futuro. De Zerbi, quante pretendenti

La sfida di Coppa Italia in programma domani tra Milan e Juve ma soprattutto il futuro della panchina rossonera: se ne parla nel TMW News di oggi analizzando la candidatura - per la prossima stagione - di Allegri per il Milan ma anche quella del tedesco Rangnick. Spazio anche alle considerazioni sul complicato presente di Sarri e poi occhi puntati su De Zerbi, l'allenatore del Sassuolo sempre più nel mirino di vari club tra cui Napoli e Atalanta. si parla anche del Torino reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato ma che sta comunque avendo un grande appoggio dalla tifoseria.

